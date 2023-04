Gli imputati tornano nel casolare dove seppellirono Saman 

Leggi su agi

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Partecipano anche i tredetenuti in Italia, con le manette ai polsi, al sopralluogo di giudici, avvocati, pm e carabinieri, tutti con calzari e guanti, che si sta svolgendo nell'ambito del processo per la morte di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni. Mancano il padre Shabbar, recluso in Pakistan, e la madre Nazia, latitante. Lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz varcano l'ingresso della casavivevano e che ora è sotto sequestro. Neldiroccato vivevano i familiari Danish chiede di poter dare un'occhiata anche alla vegetazione fuori daldiroccato. Un avvocato spiega all'uscita che l'uomo, ritenuto l'esecutore materiale del crimine, voleva accertarsi delle condizioni di una pianta di rosmarino a cui teneva e che, scopre, a distanza di due ...