(Di venerdì 21 aprile 2023)all'"per tutto ilnecessario", e rinnovati impegni sul fronte della fornitura degli armamenti e della logistica: sono le decisioni emerse dall'incontro a Ramstein, in, ...

Pur essendo parte integrante di Nato ed Europa, le giuste critiche possono essere un contributo di crescita per". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di ...Sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario", e rinnovati impegni sul fronte della fornitura degli armamenti e della logistica: sono le decisioni emerse dall'incontro a Ramstein, in Germania, ...'Quello che ci appare - denuncia la Meloni - è che la governatrice Tesei, stretta traappetiti sempre più accesi degliche sentono la possibilità della sua sostituzione, e i malumori dei ...

Gli alleati in Germania: sostegno all'Ucraina senza limiti di tempo Agenzia askanews

Ramstein (Germania) 21 apr. (askanews) - Sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario", e rinnovati impegni sul fronte della fornitura degli armamenti e della logistica: sono le decisioni emers ..."Il nostro orizzonte condiviso col Pd riguarda diritti e ambiente, ma loro sono meno critici di noi nei confronti di Ue e Atlantismo. Pur ...