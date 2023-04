Gli aggiornamenti dal KONAMI Youth Development Centre

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 aprile 2023) LA CRONACA DEL MATCH90? – Si giocherà ancora per altri 4 minuti89? – Hasa batte una punizione verso il centro dell’area: il colpo di testa di Citi non crea problemi a Botis87? – Punizione di Esposito deviata dalla barriera, pallone che potrebbe diventare interessante per Owusu in area di rigore: bravo Vinarcik ad anticipare l’attaccante nerazzurro86? – Akinsanmiro conquista una punizione interessante al limite dell’area per un fallo da dietro di Mbangula83? – Errore di Matjaz in una zona di campo molto pericolosa, Mancini si impadronisce del pallone ma viene fermato da un grande intervento di Stankovic83? – Altra sostituzione comandata da Chivu: esce Fontanarosa, visibilmente stanco: al suo posto dentro Pelamatti81? – Cartellino giallo per Fontanarosa per un intervento scomposto ai danni di Nonge79? – Si preannuncia un finale intenso, con la Juventus che nonostante l’uomo in meno è ...