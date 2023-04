Giunta Fedriga | le deleghe e i profili degli assessori

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 aprile 2023) Mario Anzil è vicegovernatore cona Cultura e Sport. Nato a Udine nel 1971 e laureato in Legge all’Università di Trieste, esercita la professione di avvocato dal 2002 e in precedenza è stato Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri al 13° Reggimento di Gorizia, reparto impegnato in rilevanti missioni umanitarie all’estero. Per quanto concerne la vita politica, dal 2009 al 2013 è stato sindaco del Comune di Rivignano e, dopo una breve parentesi come commissario del Comune di Rivignano Teor, primo cittadino di quest’ultimo dal 2014 al 2023. Cristina Amirante è assessore a Infrastrutture e Territorio. Nata a Gorizia nel 1974, laureata in ingegneria civile edile. È dipendente della Pubblica amministrazione in qualità di funzionario tecnico nel Comune di Fiume Veneto, quale responsabile dell’ufficio Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente attualmente in aspettativa. ...