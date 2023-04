Giulia Salemi opinionista del GF Vip 8? Lo spoiler di Marco Bellavia

Melita Toniolo ha sostituitoin radio: 'Nessuna gelosia né attacco sui social, ha fan educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera" , ha svelato raggiunta da ...Non è ancora chiaro come sarà la prossima edizione del GF Vip , ma già da giorni si rincorrono gli spoiler e le indiscrezioni sulla prossima opinionista. Il nome dicontinua ad essere quello maggiormente menzionato, ed ora ad avanzarlo è stato anche un ex Vippone, che ha dato quasi per certa la sua presenza nel ruolo di opinionista della prossima ...Ha preso il posto lasciato libero dacome speaker di Good Times su R101. Melita Toniolo, le parole su

Melita Toniolo al posto di Giulia Salemi: Nessuna gelosia, ha fan molto educati. GF Ho rifiutato Fanpage.it

La nota influencer italiana si è presentata al Coachella con un bikini mozzafiato. Il prezzo vi lascerà a bocca aperta.Ai fan dei social non è sfuggito un video in cui si vede Pierpaolo Pretelli danzare insieme a una ragazza in un noto locale di Milano.