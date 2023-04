Giubileo | 200 milioni per rifare le strade in vista dell’Anno Santo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma – È stata firmata la convenzione tra Anas, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Roma per la manutenzione straordinaria delle viabilità principali di penetrazione su Roma, indel2025. Un finanziamento importante, pari a 200di euro, da suddividere tra le viabilità provinciali e quelle di competenza del Comune di Roma.Nello specifico le viabilità interessate di competenza della Città Metropolitana sono: – Via Ardeatina – Via del Divino Amore – Via Laurentina – Via Nomentana – Via Ostiense – Via Portuense – Via Prenestina – Via Prima Porta Sacrofano – Via Tuscolana – Via del Mare – Via dei Laghi – Via Tiberina – Via Braccianese – Via Anagnina – Sacrofano Cassia – Pratica di Mare – Pratica di Mare Ostia Anzio “Un intervento importante, complessivamente di 200 km di, che ...