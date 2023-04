Giovanna Tiezzi | il vino è agricoltura

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 aprile 2023) «È trenta anni ormai che faccio, è trenta anni che faccio». È trenta anni checon il suo compagno di vita Stefano Borsa lavorano insieme ai figli Maria e Carlo per custodire l’eredità agricola di P?cina. Siamo nella località di Castelnuovo Berardenga, pochi chilometri a Est di Siena, sulle pendici meridionali dei monti del Chianti. Nato come monastero nel X secolo, le sue origini tuttavia risalirebbero a un’epoca più lontana, quella degli Etruschi. È l’etimologia del suo stesso nome a svelarla. «P?cina», toponimo del luogo, deriverebbe infatti dalla parola Pacha – Pachna, il dio etrusco del. Il suolo in Tufo di Siena, il terreno prevalentemente sabbioso con presenza di limo, argille e sassi tondi e la sua esposizione al sole, alla luce e al vento hanno reso infatti ...