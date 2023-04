Giovani Comunisti Irpini a congresso | “Nuovo protagonismo sociale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 22 Aprile 2023 si svolgerà presso il provveditorato agli studi di Avellino, ilprovinciale dei. I GC di recente hanno conosciuto untornando in modo attivo promuovendo iniziative e partecipando a vari processi di lotta, quali quelli studenteschi e ambientalisti. Ora i GC sono chiamati a rinnovarsi per proseguire il proprio percorso che si pone come obiettivo l’ottenimento di migliori condizioni di vita per tutti, e questa battaglia è inquadrabile nella nostra provincia nelle lotte per la salvaguardia dell’ambiente, contro gli sversamenti e l’eolico selvaggio, contro le privatizzazioni ed i licenziamenti, per avere più democrazia nelle scuole e contro l’alternanza ...