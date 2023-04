(Di venerdì 21 aprile 2023) “Il farmacista, in qualità di primo punto di riferimento per ladei cittadini, svolge un ruolo di primo piano nel promuovere la cultura della prevenzione, attraverso campagne di screening e iniziative di educazione sui corretti stili di vita”. Lo sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei farmacisti italiani (), alla vigilia dellanazionale delladella. “L’iniziativa vede la rete dei farmacisti di comunità impegnata in numerose iniziative sul territorio nazionale, a conferma della grande sensibilità verso il tema della promozione dellafemminile”, sottolinea lain una nota. “Dalla tutela delladelle donne passa il benessere della famiglia e dell’intera collettività – ...

Gli investitori attendono comunque maggiori indicazioni sulladell'economia e dei ... Nellaodierna sono anche arrivate alcune dichiarazioni sul fronte della politica monetaria . Il ...Lo ha detto il ministro della, Orazio Schillaci, aprendo i lavori del convegno per ladelladelle Donne, organizzato dal dicastero con il sostegno di Komen Italia e Atena donna ...Leggi Anchemondiale contro l'Aids: arriva nuova tecnica per riconoscere virus "dormiente" Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Lo afferma, in una ...

Giornata salute donna, Fofi 'farmacisti in prima linea' Tiscali Notizie

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Il farmacista, in qualità di primo punto di riferimento per la salute dei cittadini, svolge un ruolo di primo piano nel promuovere la cultura della prevenzione, a ...(Adnkronos) – La prevenzione ‘in rosa’ prende quota grazie ad Atena Donna, che in occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute femminile annuncia un’iniziativa in collaborazione con Ita Airwa ...