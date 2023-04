Giornata della Terra 2023 | a Bergamo e provincia tanti eventi per prendersi cura del nostro pianeta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nata nel 1970 su iniziativa del senatore statunitense Gaylord Nelson, laè un punto verde sul calendario che serve a ricordarci che siamo ospiti in undall’equilibrio fragilissimo, che va tutelato e preservato con grande attenzione. Si celebra sabato 22 aprile ma tutto il weekend sarà nel segno dell’ecosostenibilità e dell’ambiente, anche a. È in corso, dal 18 aprile, una maratona cinematografica parte del progetto “Orbecqueo”, organizzato da Associazione Culturale “Cinema e Arte” e Associazione Climarte, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione ASM – Gruppo A2A. Sono in proiezione 36 cortometraggi, provenienti da 12 paesi differenti, sul tema del cambiamento climatico edifesa ...