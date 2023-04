Giorgia Soleri | a Pechino Express la battuta infelice sulla malattia | ' Partecipa solo per dire che ha male alla vulva'

è una delle concorrenti di questa edizione di Pechino Expresso , il reality show itinerante che è ambientato in vari Paesi asiatici. L'attivista appartiene alla coppia delle 'Attiviste' ...La rivelazione ha fatto subito accendere, facente parte della coppia delle Attiviste, che ha affermato: "Forse parla di noi perché siamo meno competitive, ma non meno pure" " poi ha ...Damiano David, la fidanzataa Pechino Express e lui la 'tradisce': 'Tifo per Federica Pellegrini' Pechino Express , Federica Pellegrini si salva Lo scontro tra Barbara Prezia e ...

Federippi e Giorgia Soleri da Pechino a piazza Verdi CittaDellaSpezia

Damiano dei Maneskin ha cambiato colore di capelli! Il cantante del gruppo romano ha mostrato il nuovo look nelle storie di Instagram!È andata in onda ieri sera una nuova puntata di Pechino Express in cui non sono di certo mancate le scintille. Protagonisti Joe Bastianich e Federica Pellegrini ...