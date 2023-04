Giorgia Castriota | spuntano i viaggi a New York con il compagno La gip | «Pagatemi di più se volete i favori»

, spuntano i viaggi a New York con il compagno. La gip: 'Pagatemi di più se volete i favori' La gip e i messaggi al complice La Guardia di Finanza ha quantificato 3.300 contatti ...La Guardia di Finanza ha quantificato 3.300 contatti telefonici trae il compagno Silvano Ferraro in circa due anni (dal 2020 al 2022) evidenziando come le celle telefoniche alle ...Soldi, gioielli, un abbonamento in tribuna d'onore per seguire la Roma dal valore di 4 mila euro, le vacanza e New York: sono alcuni dei regali che il giudice di Latinariceveva in cambio per aver conferito irregolarmente incarichi di collaborazione nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. La giudice è in carcere ...

Latina, arrestata la gip Giorgia Castriota: Rolex, casa e abbonamento allo stadio in cambio di incarichi TGCOM

Scavando nei rapporti tra gli indagati gli investigatori hanno scoperto che quella che sembrava solo una frequentazione era in realtà un rapporto stabile duraturo, una ...Arrestata per corruzione la gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota: indagati anche i collaboratori Silvano Ferraro e Stefania Vitto ...