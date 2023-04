Giorgia Castriota | la gip arrestata a Latina | «Pagatemi di più se volete i favori» Tra le ricompense assegni mensili e viaggi a New York con il compagno

È "un gruppo ben strutturato". Capitanato dal giudice di Latinae dal suo collaboratore e amante Silvano Ferraro . Un duo al quale si aggiungono "amici compiacenti disposti a nominare" usufruire dello schema dove Ferraro veniva nominato come ...A seguito di un'inchiesta della Procura di Perugia è stata arrestata nella mattinata di giovedì 20 aprile la gip di Latina, insieme al collaboratore nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria, Silvano Ferraro. Ai domiciliari anche una collaboratrice e amica della gip. L'arresto di...Estratto dell'articolo Valentina Errante per 'il Messaggero'1 Denaro ricevuto 'sistematicamente' e poi gioielli, orologi, viaggi e un abbonamento in tribuna d'onore allo stadio Olimpico per le partite della Roma. Non solo ...

L’ultimo “regalino” è stato un Rolex da 6.300 euro. Il gip di Latina, Giorgia Castriota, lo desiderava tanto da suggerire al compagno, al quale conferiva gli incarichi, ...Dalle carte dell'ordinanza di custodia cautelare emergono "le nomine favorite e avallate in completa violazione della legge" per garantirsi uno ...