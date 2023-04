Giorgetti vuole “un’azione choc” per sostenere la natalità | “Tasse diverse per single e famiglie”

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Non possiamo tassare allo stesso modo chi èè chi ha una famiglia con figli”. A metà pomeriggio, dopo due giorni di indiscrezioni e commenti, è il ministro Giancarl... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...consigliera federale Karin Keller - Sutter e il ministro delle finanze italiano Giancarlo... News correlate Ciun'intesa fra Usa e Cina Tenendo presenti i cambiamenti degli ultimi trent'...La proposta del ministro, che sarà formalizzata e dettagliata nei prossimi giorni, non ... Il secondo motivo è che ciestrema fiducia per pensare che misure di questo tipo vengano ...... ma anche da un "elevato grado di incertezza", riconosce il ministro, che per questo ha improntato alla "prudenza" anche il Documento di economia e finanza 2023. Ma il governo non...

Giorgetti vuole abbassare le tasse a chi fa figli: Detrazione di 10mila ... Fanpage.it

Il ministro dell'Economia conferma un'intervento per contrastare il calo demografico, ma non sarà solo fiscale. Per Bitonci bisogna spingere sulle detrazioni. Dall'opposizione l'ex ministra Bonetti ch ...La Lega vuole dare concretezza alla proposta lanciata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Un drastico taglio delle tasse per chi fa figli viene considerato il rimedio… Leggi ...