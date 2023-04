Ma in questo momento Meloni è in porta mentre, Salvini scorrazzano liberi per il campo. ... ed è sempre karaoke ebar). Tutti quanti loro sono entrati in campo, al governo, solo da sei ...Come se la Pandemia e la paura sconosciuta di una epidemia di massa suplanetario avesse ... Giancarlo, che vorrebbe elaborare una proposta politica che guardi al il futuro per ...La proposta del ministro, che sarà formalizzata e dettagliata nei prossimi giorni, non ... Per esempio, Luxottica ha undi welfare aziendale che prevede, appunto, la distribuzione di ...

Giorgetti: piano choc per la natalità, il taglio del cuneo vale 15 euro al mese La Stampa

Audizione del titolare del Mef: avanti con gli interventi per le famiglie "Nei prossimi giorni nuovo taglio del cuneo fiscale, forse anche di 2 punti".Sconto fiscale o addirittura esenzione per le famiglie con due figli Il piano del governo per la natalità assomiglia a quello dell'Ungheria ...