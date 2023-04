(Di venerdì 21 aprile 2023) Il video del conduttore di Non è l'Arena e l'annuncio del direttore del Tg La7 Massimoascoltato in Procura a Firenze e Enricoloin programma domenica 23 aprile su La7 sul blocco del programma Non è l'Arena. 'Ci sono vicende che non si ...

è statonuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'indagine in corso sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. E' la terza ...Oggiè statodalla Procura di Firenze, ha commentato così la sua posizione nel video diffuso: " Ci sono vicende che non si possono risolvere in uno studio televisivo . Sono appena ...... Massimo, il conduttore di " Non è l'Arena", la cui trasmissione è stata sospesa da La7 , è statonuovamente oggi come persona informata sui fatti dalla procura di Firenze nell'ambito ...

Giletti sentito dai pm antimafia, Mentana rinvia lo Speciale su La7 Adnkronos

Il popolare conduttore è stato sentito, come persona informata sui fatti, dalla procura di Firenze nell'ambito dell'indagine sui presunti mandanti delle stragi mafiose del 1993. "Parlerò al momento gi ...È saltato lo speciale di Enrico Mentana sul caso di Massimo Giletti che doveva andare in onda domenica sera su La7. Giletti ha rifiutato l’invito alla puntata che avrebbe trattato la chiusura della su ...