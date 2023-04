Giletti | “Coscienza a posto | un giorno verità verrà fuori”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il giornalista dopo lo stop a 'Non è l'Arena': "Vorrei dire tante cose eilin cui potrò dirle..." “Vorrei dire tante cose eilin cui potrò dirle… In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L’importante è avere la, poi la”. E’ quanto afferma il giornalista e conduttore tv Massimonel corso della sua trasmissione radiofonica su Rtl 102.5 ricordando di avere “un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”.ringrazia “le centinaia di persone che continuano a ...

