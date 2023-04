Giaele De Donà e Brad si sono lasciati? Il pettegolezzo che infiamma il web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 aprile 2023)Deè stata tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 7 e si è tanto parlato di lei per il suo matrimonio libero con. Stando al, i due si sarebbero. Ecco cosa ha dichiarato l’influencer e l’ex vippona in un tweet L’apparenza inganna. Lo sa beneDe, “vittima” sul web di un. Sta correndo voce che lei e il maritosi sarebbero. Questo perché da dieci giorni marito e moglie non si mostrano insieme sul web. La Deinfatti sta trascorrendo del tempo con i suoi amici ed ex vipponi. Si è mostrata durante una reunion con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. I tre hanno partecipato all’edizione numero sette del reality show condotto ...