Gf Vip | ex opinionista del reality confessa | “Alfonso Signorini mi ha chiesto di tornare a ricoprire quel ruolo!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Gf Vip ha chiuso i battenti per qualche mese ma continua a far parlare di sé. Nonostante siano passate solo due settimane dall’ultima puntata delshow di, Mediaset è già al lavoro per l’ottava edizione. Se da un lato rimangono confermati il mese della messa in onda – settembre – e il direttore di Chi alla conduzione, stando ad alcune indiscrezioni che hanno preso piede da giorni, ci saranno tante novità. Su tutti, la voglia di un ritorno alle origini, ovverolo di riavere nel cast gente comune. Una versione Nip per provare a fare un restyling completo e dimenticare il trash che ha tenuto banco nell’ultima edizione del Gf Vip, dove a un certo punto è dovuto intervenire anche Pier Silvio Berlusconi a mettere tutti in riga. Di recente, un exdel programma ha ...