GF Vip 7 | è la fine per i Donnalisi? Il post che ha allarmato i fans

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono davvero tanti ideiche hanno tremato temendo che i loro beniamini, nel dettaglio Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria del GF Vip7, siano in crisi o addirittura avessero chiuso la loro relazione. Sul profilo Instagram della schermitrice i seguaci della coppia hanno letto: ” Non permettere a nessuno di amarti a metà… o tutto o niente“. Parole che hanno immediatamente fatto pensare al peggio, in quanto davvero molto inquietanti. Ma dopo i commenti a replicare è stata la stessa Antonella dicendo: ” Raga era una frase generica che mi piaceva. Tranquille ahahah“. Ma sarà davvero così? GF Vip 7, crisi per i? Nonostante le rassicurazioni di Antonella c’è chi insinua che bolle qualcosa in pentola, ma che per il momento non ci sono ne smentite ne conferme. Però ad insospettire è anche il silenzio social di ...