Gesto osceno Ronaldo | petizione per arresto e espulsione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bufera su Cristianoin Arabia Saudita. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, dopo la sconfitta dell'Al Nassr nel derby contro l'Al Hilal, ha risposto ai cori pro-Messi dei tifosi locali toccandosi i genitali. E la bufera sui social è scoppiata tra chi ne chiede l'e chi l'dal Paese.Nouf bin Ahmed, avvocato e professoressa all'Università di Ginevra, advisor e accreditata presso i centri della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale, ha annunciato su Twitter che presenterà unaal Ministero pubblico dell'Arabia Saudita per l'e l'di Cristiano: "Non seguo lo sport. Il pubblico di Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. La condotta di Cristiano è un ...