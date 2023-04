Geoghegan Hart vince il Tour Alps 2023 | a Carr l’ultima tappa

In testa alla generale c'è sempre Tao. La scoperta del cancro grazie a un test antidoping Træen aveva scoperto di avere un cancro ai testicoli un anno fa, quando gli ispettori dell'...Aleksandr Vlasov si ritira dal Tour of Alps. Il corridore della BORA - Hansgrohe era settimo in classifica generale a 49" dal leader Tao(Ineos Grenadiers). Il corridore inglese, infatti, è stato richiamato dal team per prendere parte alla Liegi - Bastogne - Liegi, in programma domenica, a causa delle numerose assenze in ...Sonny Colbrelli ci guida alla scoperta della quinta e ultima tappa, Cavalese - Brunico, km 145. In classifica comanda sempre il londinese Tao(Ineos - Grenadiers) con 22' sul britannico Carthy (EF) e 28' sull'australiano Haig (Bahrain): Lorenzo Fortunato quinto a 38' sempre il miglior ...

TOUR OF THE ALPS - Tao Geoghegan Hart conquista la 46ª edizione della corsa, succedendo nell'albo d'oro a Romain Bardet. Giornata tranquilla per il britannico d ...Il Tour of the Alps 2023 è di Tao Geoghegan Hart. Il vincitore del Giro 2020 si mette in tasca un gran bell’appuntamento di preparazione alla Corsa Rosa di quest’anno; anche nell’ultima frazione, da C ...