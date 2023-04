Generazione clima

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 aprile 2023) Hanno gettato della zuppa su un Van Gogh, una torta sulla statua di cera di Carlo III, si sono sdraiati su un circuito di Formula 1. Divertenti? Non per il governo britannico, che flirta con l’industria petrolifera. Siamo andati a conoscere gli attivisti di Just Stop Oil, pronti ad andare in prigione per salvare il Pianeta