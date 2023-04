Gender pay gap | nuove misure vincolanti dal Parlamento europeo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il principio della parità di retribuzione è sancito dall’articolo 157 TFUE (il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea). Tuttavia, in tutta l’Unione europea, il divario retributivo di genere si attesta intorno al 13%, con notevoli differenze tra i Paesi membri. Quali sono ledi trasparenza retributiva più inclusive e di maggiore impatto per i lavoratori introdotte dalgap, approvate leregole Approvate in via definitiva dal, con 427 voti favorevoli, 79 contrari e 76 astensioni, leregole introdotte mirano a contrastare il divario retributivo tra i generi, il cd.gap. Spetterà poi al Consiglio approvare formalmente l’accordo prima che il testo sia varato e ...

Si chiamagap. E' la differenza che corre, a parità di mansione, tra lo stipendio di un uomo e quello di una donna. Da qualsiasi punto venga effettuato l'osservatorio, il finale però non ...Nonostante la generale reticenza al cambiamento, però, il processo di rivoluzione culturale è ormai in atto, lo dimostrano le recenti novità in termini di normative contro ilgap messe in ...C'e' poi l'obiettivo della 'progressiva e sostanziale riduzione' delgap(senza fissare pero' una data) e si ricorda l'impegno da qui al 2026, anno di approdo del nuovo piano industriale ...

Gender pay gap, dove vengono maggiormente penalizzate le madri Adnkronos

(Adnkronos) - Una donna di 18 anni che entra nel mondo del lavoro oggi non vedrà pari retribuzione nella sua vita lavorativa, secondo lo studio Women in Work 2023 di PwC, che ha esaminato le statistic ...Per la prima volta sono stati inclusi dalle nuove norme la discriminazione intersezionale e i diritti delle persone non binarie ...