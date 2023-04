GdS – Chelsea | Nagelsmann declina l’offerta | non sarà lui il prossimo allenatore dei Blues

(Di venerdì 21 aprile 2023) 2023-04-21 19:31:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’tedesco aveva incontrato la proprietà dei10 giorni fa, come hanno fatto molti altri candidati inclusi Luis Enrique e Pochettino, e piaceva alla proprietà abbastanza da arrivare alla scrematura finale. Ma ha detto di no dal nostro corrispondente Davide Chinellato 21 aprile– LONDRA Juliannonildel. Il tecnico tedesco, esonerato a marzo dal Bayern Monaco, ha fatto sapere aidi non essere interessato, poco dopo che la squadra di Stamford Bridge lo aveva incluso nella lista di 4 finalisti per la panchina. NO, GRAZIE —è ...

In precedenza per Vanoli tanta Nazionale giovanile e la collaborazione tecnica con Antonio Conte, ale all'Inter. L'arrivo di Vanoli sulla panchina del Venezia inizialmente sembrava potesse ...Kim, pezzo pregiato del Napoli, è in azzurro grazie al: il retroscena spiegato dalla Gazzetta dello Sport.In precedenza per Vanoli tanta Nazionale giovanile e la collaborazione tecnica con Antonio Conte, ale all'Inter. L'arrivo di Vanoli sulla panchina del Venezia inizialmente sembrava potesse ...

Il Milan vince il derby italiano contro il Napoli, il Real Madrid supera il Chelsea Giornale di Sicilia

Inter-Milan in semifinale di Champions 20 anni dopo e Milano diventa elettrica proprio come allora. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ricorda quei giorni e come la città si acce ...[themoneytizer id=”99064-6] L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ripercorso la carriera da allenatore di Sarri, ricordando che il suo calcio di nasce alla Sangiovannese, ma è agli anni de ...