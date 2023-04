GdF Trieste sequestra 1 | 5 milioni di beni a pregiudicato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Disponibilità finanziarie depositate in un conto corrente in Austria, due immobili di pregio di cui uno con piscina tra Roma e Latina, cinque auto di grossa cilindrata e dieci orologi di lusso per un ...

I finanzieri hanno agito in esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di- Sezione Penale Misure di Prevenzione dopo aver accertato che il pregiudicato e la sua ......del Comando Provinciale dioggi hanno riferito di avere eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro emesso dalla Procura presso il Tribunale di...Per questo, per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i finanzieri dihanno eseguito un sequestro preventivo di 2 milioni emesso dalla Procura diper ...

(ANSA) - TRIESTE, 07 APR - I finanzieri del comando provinciale di Trieste hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 212 mila euro emesso d'urgenza dal Gip di Trieste su richiesta della Procura, ...