Garrone | «Se il piano Barnaba fallisce | alla Samp non resterà che la Serie D»

(Di venerdì 21 aprile 2023) La situazione in casadoria è ancora lontana da risolversi con un cambio di proprietà. Con il CdA impegnato, a trovare le risorse necessarie per affrontare le prossime scadenze fiscali. Nelle ultime settimane è tornata a gran voce la possibilità di un intervento di Edoardo, ex patron blucerchiato prima della cessione a titolo gratuito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Edoardo, ex presidente della Sampdoria , è tornato a parlare della difficile situazione societaria ... Per questo se ilBarnaba non andrà a buon fine, alla Sampdoria non resteranno che il ...Pallone Serie A (LaPresse) - calciomercato.it'Se ilBarnaba (Co - Ceo di Merlyn Partners, già proprietario del Lille in Francia, ndr) dovesse fallire - ha detto- alla Samp non resterà ...Così. Sui prossimi scenari e sul possibile nuovo acquirente invece: 'Non solo noi ma nessuno potrà mai effettuare un'operazione del genere, al di fuori delle norme. Per questo se il...

Sampdoria, Garrone a Telenord: "Ferrero fu un errore. Il piano ... Telenord.it

Sono giorni difficili per la Sampdoria, l'ultimo posto in classifica e una Serie B sempre più vicina, potrebbe non essere la notizia ...La Serie A rischia di perdere uno dei club più importanti e prestigiosi, la Sampdoria: "Può essere salvato solo in questo modo" ...