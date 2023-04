Garlando | “Milan e Inter | un’altra saga sudamericana”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Come riportato su La Gazzetta dello Sport, Luigiha scritto del derby in Champions League tra

I milanesi hanno vissuto come se per sei giornie Inter fossero rinchiuse all'interno di San Siro a rincorrere un gol. Il derby più lungo del mondo, lo avrebbe definito Osvaldo Soriano. ...I meriti rossoneri di un quarto di finale combattuto e i rimpianti del Napoli, sfortunato per il momento di condizione poco brillanteEstratto dell'articolo di Luigiper www.gazzetta.itnapoli Il saggio Simon Kjaer ha dipinto in poche parole il senso della notte: 'Nessuno può sapere se giocheremo ancora una partita di questo livello. Nel bene o nel ...

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza così la semifinale di Champions che dopo 20 anni vedrà di nuovo contrapposte Milan e Inter: "Dopo ...