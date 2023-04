Galtier presenta denuncia per diffamazione dopo le accuse di razzismo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nuovo capitolo dell’intricata vicenda che coinvolge l’allenatore del Psg, Christopheledihato unacontro l’ex dirigente del Nizza Julien Fournier, così come contro i giornalisti Romain Molina e Daniel Riolo., doppiapere molestie A riportare la notizia è il quotidiano francese Le Parisien, che si sofferma sulle ultime vicende che hanno visto l’attuale mister del club parigino invischiato in una brutta vicenda di presunte dichiarazioni razziste ai tempi del Nizza: “Come annunciato da Rmc, Christophehato unaal procuratore della Repubblica di Parigi. ...

Il Psg di Christophene ha già perse cinque, da gennaio. Inclusa quella di stasera contro ... In area siBarcola, subentrato dopo 23' a Sarr, che sfugge a Pereira, ma viene chiuso da ...Le bocche da fuoco offensive dello scacchiere tattico dipossono decidere gare già ... non ha nulla da perdere e proverà a tenere alto il ritmo di un incontro che alla vigilia si...Il Psg che sial confronto di Champions League contro il Bayern Monaco non ha alternative alla vittoria. La compagine di, però, se la vedrà con i panzer tedeschi in una sfida che ...

Galtier presenta denuncia per diffamazione dopo le accuse di ... IlNapolista

Il 31° turno di Ligue 1 si aprirà col match Angers-PSG: padroni di casa fanalino di coda, mentre Galtier vuole chiudere la pratica titolo ...Jorge Maciel, vice di Galtier al Lille, ai tempi di Victor Osimhen, ha parlato del nigeriano ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.