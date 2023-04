Galliani | «Settimana meravigliosa | vinta l’Inter! 30 anni di Milan…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)soddisfatto per latrascorsa. L’AD del Monza ritorna sulla vittoria contro l’Inter e sulla qualificazione in semifinale di Champions League del Milan BELLA? Dopo le parole di Luca Caldirola (vedi articolo), anche Adrianodalla Rinascente per un evento dedicato al Monza, è ritorno sulla vittoria contro l’Inter: «È stata unacominciata di sabato vincendo a San Siro contro l’Inter e continuando poi nella. Mi dispiace per i tifosi del Napoli, ma 31di Milan non si dimenticano così tanto facilmente». Le sue parole su Sport Mediaset. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...