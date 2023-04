Fred Buscaglione | chi era la moglie Fatima Robin’s | biografia | origini | carriera | matrimonio | morte | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, con Paolo Belli e Letizia, verrà ricordato ancora una volta il grande. Ma conosciamo meglio quella che era sua. Chi era ladiè stata sposato per anni con. Lei è nata a Dresda il 6 maggio del 1930 ed è morta a Saint Louis il 9 maggio del 2016: è stata una cantante e circense tedesca dimarocchine, attiva particolarmente negli anni ’40 e ’50, conosciuta anche come la ...