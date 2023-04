Francia | riforma pensioni | la polizia respinge manifestanti

(Di venerdì 21 aprile 2023) I gendarmi francesi hanno respinto con decisione alcune decine dia Chateauroux, comune della Loira dove era atteso il Primo ministro Elisabeth Borne per un'intervista al network ...

I partecipanti alla mobilitazione hanno accolto Borne col suono delle padelle e delle pentole, ormai diventate un simbolo della protesta contro ladelle pensioni in. 21 aprile 2023...rappresentatività ecco che accade che unaragionevole e per nulla radicale come quella che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni scatena la protesta e mette a ferro e fuoco la. ...È seguita dalla Spagna che ne ha ricevuti 90, quindi laquasi 40mld e il Portogallo circa ... dalla cultura alla digitalizzazione alla transizione ecologica fino alladella pubblica ...

Macron promulga la riforma nella notte, Francia ancora in rivolta Micromega

I gendarmi francesi hanno respinto con decisione alcune decine di manifestanti a Chateauroux, comune della Loira dove era atteso il Primo ...Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno: queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver confe ...