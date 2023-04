Francia | manifestanti prendono d’assalto l’ufficio della borsa

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non si fermano le proteste incontro la riforma delle pensioni, dove un gruppo diha presoa Parigi.Euronext Un gruppo diè entrato negli uffici dell’operatore diEuronext nel quartiere degli affari La Défense di Parigi, dicendo che le grandi aziende

Vedi Anchefanno irruzione nella Borsa di Parigi. Oggi Macron a Ganges tra imponenti misure di sicurezza Così, mentre a livello ufficiale sindacati e associazioni si preparano ...A Parigi, giovedì, ihanno preso d'assalto la sede dell'operatore di cambio Euronext. ...invasi da oltre un centinaio di ferrovieri in stato di agitazione (sciopero in tutta la). ...... scioperi e cortei che hanno coinvolto un milione die sono stati spesso occasione di ... Dunque, insi è tenuto in questi mesi ben più di un braccio di ferro sull'età pensionabile: ...

Francia, manifestanti fanno irruzione nella Borsa di Parigi. Oggi Macron a Ganges tra imponenti misure di… Il Fatto Quotidiano

Concerti di pentole e coperchi sbattuti con mestoli e cucchiai di legno. La corrente elettrica tagliata nei luoghi dove è atteso in visita il presidente della Repubblica. Blitz improvvisi e selvaggi d ...Nel tentativo di riallacciare un rapporto con il suo popolo dopo la riforma che alza l’eta pensionabile, l’inquilino ha intrapreso una serie di viaggi nella Francia profonda dove è stato sempre durame ...