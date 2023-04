Francesca Michielin a San Vito al Tagliamento Concerto il 29 agosto

(Di venerdì 21 aprile 2023), cantautrice, polistrumentista, scrittrice e conduttrice televisiva, artista fra le più dotate e amate nel panorama musicale italiano, sarà protagonista sul palco di Piazza del Popolo a Sanal, il prossimo 29, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour dal titolo “L’estate dei Cani Sciolti”. Ildell’artista di Bassano è inserito nella rassegna “Stelle d’Estate” della città in provincia di Pordenone, e segue l’annuncio delle scorse settimane di un altro grande, quello del cantautore romano Carl Brave, in programma sabato 26. I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Sanal ...

Ultima tappa, il 22 aprile al Teatro Bellini di Napoli , per il 'bonsoir! - Michielin10 a teatro', il primo viaggio nei teatri di. La cantautrice e polistrumentista prosegue il suo percorso live e annuncia oggi L'Estate dei Cani Sciolti, il nuovo tour estivo. IL TOUR ESTIVO A partire dal mese di luglio ...... giunto alla decima edizione, vedrà la direzione artistica di Diodato, Roy Paci e Michele Riondino e ospiterà le esibizioni di innumerevoli artisti, daa Niccolò Fabi, in nome ...... il suo primo tour teatrale per festeggiare i dieci anni di attività e presentare il nuovo disco " Cani sciolti " (uscito il 24 febbraio scorso),annuncia le date estive. Visita ...

Francesca Michielin lancia un tour per l'estate 2023 che la porterà dal vivo in tutta Italia, e arriva anche un featuring con gIANMARIA.Molto più che una cantautrice: un'artista in espansione come dimostrano la pubblicazione di un libro ("Il cuore è un organo"), la direzione orchestrale a Sanremo, la conduzione di X-Factor che la vide ...