Fortissima scossa di terremoto a Catania | panico e paura | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) La terra trema ancora. Unadi magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9 è stata registrata nella zona di, in Sicilia. A rilevare illa sala sismica dell'Ingv di Roma. Si tratta, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di una stima provvisoria dellaregistrata poco dopo le 14 di venerdì 21 aprile. Al momento non si registrano danni. La, con profondità 17 km, è stata registrata vicino ad Aci Castello, nel catanese. Dall'istituto fanno inoltre sapere che laè stata sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e segnalazioni arrivate sino a Caltagirone. Agli esperti dell'Ingv, per via della profondità, "stupirebbe l'eventualità di danni". In ogni caso non è mancata la. Molte ...