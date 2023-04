Formia Festa della Liberazione | Un’Altra città dà appuntamento alla lettura del racconto “Ferro”

NARDO' - Unaper lo sport, ma non solo: nei giorni di svolgimento, infatti, il territorio che lo ospita ... che segue la prima svoltarsi a(Circolo Nautico Capo Sele), l'11 e il 12 marzo e ...Saranno tre giorni diper piccoli e grandi, dal pomeriggio fino a notte ". LA GIURIA: ... autore, regista e direttore artistico del Collettivo Teatrale "Bertolt Brecht" di).Non è stata solo una celebrazione, non solo unasi diceva. L'occasione è stata presa al volo per apporre alcuni punti fermi e tornare a ... tra l'altro eletto proprio nel collegio Cassino/, ...

Formia / "Festa della Liberazione", la cerimonia commemorativa ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – In occasione del prossimo 25 aprile – “Festa della Liberazione” – il Comune di Formia ha promosso una mattinata di celebrazioni racchiuse in un evento dal titolo “Manifestazione per la pace ...L’Associazione Dopolavoro Ferroviario ha svolto il Progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”, in alcuni istituti della città.