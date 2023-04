Forfait Sinner | Musetti in semifinale a Barcellona

Salta il derby azzurro nei quarti di finale dell'ATP 500 di Barcellona. Per un infortunio alla gamba, Jannikè stato infatti costretto a dareprima del match contro Lorenzo Musetti, che accede così al penultimo atto del torneo Catalano. Sfuma dunque la rivincita della sfida vinta dall'...Il tennista altoatesino ha datolasciando quindi strada libera a Lorenzo Musetti che conquista la semifinale. 1° 2° 3° MUSETTI (ITA)(ITA) Per vedere in diretta streaming le partite, ...A meno di un'ora dal match,ha infatti annunciato il ritiro. Ufficialmente si parla di ' problema fisico ', ma è probabile che la vera ragione sia un misto tra stanchezza (viste le fatiche di ...

Atp Barcellona, forfait di Jannik Sinner: Musetti vola in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Una grande delusione per gli appassionati di tennis e per gli italiani in particolare. Niente derby azzurro a Barcellona. Jannik Sinner ha dato forfait per il quarto di finale che avrebbe dovuto gioca ...BARCELLONA - Sorpresa all'Atp 500 di Barcellona: Sinner annuncia il ritiro dal torneo per infortunio a pochi minuti dal derby tutto italiano nei quarti contro Musetti, che quindi accede in semifinale, ...