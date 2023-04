Fontana sbaglia pronuncia | che orrore lo snobismo di Gramellini

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Zuppa di Porro. Oggi prendete in mano il Corrierone e andate subito a leggere. Lì si capisce tutto: la superiorità morale, ideologica, culturale che si sentono addosso., il pres della camera,re il nome di Bachelet, che non fosse altro per le mille scuole in giro per l’Italia, diciamo noi, dovrebbe conoscere, come prounzia si intende. é lo spunto perper insultare subdolamente non solo, ma cosa rappresenta, la sua presunta ignoranza.non è come le vignette del Fatto, ma è la stessa cosa. Prende Fonatana, uno che per campare ha fatto il magazzaniere alla fiera di Verona, e lui dall’lara dei suoi monumentali romanzi famosi in tutto il mondo, lo sfotte per il libro cheha scritto. ...