Focaccia lampo 5 minuti | da farcire come vuoi o mangiare semplice!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 aprile 2023): dasemplice o da! Spesso si ha voglia di gustare una buonafatta in casa. Eppure ancora più spesso il tempo a disposizione è sempre troppo poco per completare tutti i passaggi richiesti. In tutto questo solo una ricetta può venirci in aiuto ovvero quella della. Questaè perfetta per soddisfare questo tipo di esigenza. Buona e veloce da preparare non farà rimpiangere a nessuno la classica preparazione. Gli ingredienti utili per cucinare lasono: 1 cucchiaio di Olio extravergine d’oliva 1 bustina di lievito istantaneo ...