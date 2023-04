Flaminia Bolzan | ' Il prezzo del tempo'

Il prezzo del tempo non si converte a seconda della valuta, questa è una certezza. Subisce un'inflazione, ma al contrario. Di solito infatti questa è una cosa che accade negli anni 'di mezzo' dell'...Ci sono certe cose che fanno una paura micidiale, il buio pesto quando siamo bambini, i ragni grossi e pelosi, certi insetti volanti, molti animali che strisciano e sicuramente la morte. Ma non voglio ...C'è un elemento molto più divisivo della fede calcistica, dell'ideologia politica e anche della religione: le vacanze. Non le ferie, badate bene, proprio le vacanze . L'umanità può sostanzialmente ...

Flaminia Bolzan: «L'arte di rassicurare» leggo.it

Ci sono certe cose che fanno una paura micidiale, il buio pesto quando siamo bambini, i ragni grossi e pelosi, certi insetti volanti, molti animali che strisciano e sicuramente la morte. Ma ...