Fiumicino | i candidati sindaco contrari alla quarta pista | “I confini della Riserva non si toccano”

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Un “no” coraledell’aeroporto arriva daidi, riuniti nell’assemblea indetta dal Comitato Fuorisvoltasi in uno dei luoghi più belli del territorio. La posizione di Ezio Di Genesio è arrivata forte e chiara: il suo impegno, se sarà, “sarà di assoluta indisponibilità a togliere una parte diper costruire la. Analoga posizione ha dichiarato il candidato del Movimento 5Stelle, Walter Costanza. “La nostra è unagiovane – ha continuato il candidatoper il centrosinistra – non si può pensare di ritoccarne continuamente i. ...

Il conto alla rovescia per la presentazione di liste eche parteciperanno alle amministrative è terminato a mezzogiorno di ieri. Adesso c'è ... 17 in provincia di Roma (tra i quali, ...LE SFIDE Il comune più grande, tra quelli che andranno alle urne, è, con i suoi oltre 80 ... A Velletri, sono cinque ialla carica di primo cittadino, con l'uscente Orlando Pocci (...In particolare, a(aeroporto Leonardo da Vinci) cerca 70 figure, di cui 60 sono operatori ... a tempo determinato e a chiamata, adattabili alle diverse esigenze dei. Gli interessati ...

Fiumicino, i candidati sindaco contrari alla quarta pista: "I confini ... Il Faro online

Il Comitato Tavoli del Porto: "Riteniamo importante conoscere le posizioni politiche dei candidati - sottolinea - vista l’importanza che avrà il prossimo Sindaco e il Consiglio Comunale nell’indirizza ...FIUMICINO - “Segnali stradali posizionati male ed automobilisti infuriati: segnalare l’autovelox troppo in prossimità sembra una vera e propria trappola” ...