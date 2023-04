Infine, una prossima disposizione - fa sapere il- stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. .Ministero dell'economia e delle finanzeCiò esposto, l'istante chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una "vendita a distanza", ai sensi dell'articolo 15 del decretodel 21 giugno 2021 (decreto "Italia­...

Fisco: Mef, due mesi in più per la rottamazione-quater - Ultima Ora Agenzia ANSA

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. Lo annuncia il Ministero dell'Economia ...Roma, 21 apr. (LaPresse) - Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista ...