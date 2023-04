...dell'attaccante alle prese con le terapie e il lavoro in palestra anche oggi per risolvere un... Spezia: problema fisico per Agudelo Kevin nel match di sabato contro laa causa di un ......dell'attaccante alle prese con le terapie e il lavoro in palestra anche oggi per risolvere un... Spezia: problema fisico per Agudelo Kevin nel match di sabato contro laa causa di un ......dell' Atalanta sembrava essere ad un passo dal ritorno in campo con la Dea ma un nuovolo ha ...infortunio e sarà costretto a saltare quasi sicuramente anche le partite controe Bologna.

Fiorentina, guaio Bonaventura: le sue condizioni Calcio News 24

Italiano aveva avvertito: vietato mollare, niente cali di tensione, guai a sottovalutare la partita. Evidentemente aveva già intravisto qualcosa di diverso nell’atteggiamento della squadra perché la F ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Giacomo Bonaventura per le prossime partite, guaio muscolare per il centrocampista La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Giaco ...