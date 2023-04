Festa del 1 Maggio | al Parco Taglia il concerto dei The Kolors

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – L’Amministrazione comunale di Cardito capitanata dal Sindaco Giuseppe Cirillo, grazie alla bravura di intercettare fondi sovracomunali, è riuscita a mettere su un “Cartellone degli Eventi” di tutto rispetto. Infatti all’interno del cartellone carditese e grazie ai fondi di Città Metropolitana aldi Cardito, in via Kennedy, in occasione delladei Lavoratori, il primo, ci sarà uno dei concerti più grandi mai registrati in città. Ildei lavoratori di Cardito avrà come Special Guest il gruppo musicale “The”. La band pop che sta scavalcando le classifiche nazionali ed estere è formata da tre componenti nativi proprio della città del cardellino. Precederanno la perfomance della band nata ad Amici quelle ...

Al termineGfVip, Giaele e Oriana si sono viste più volte e in più occasioni: prima ad alcuni eventi, poi, allareality (che si è tenuta una settimana dopo il termine dello show) e poi ...Martedì 25 aprile tornano a S. Ilario le celebrazioni per ladella Liberazione promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con ANPI S. Ilario. ...con la partecipazioneCoro ...La novità è frutto della direzione artistico - musicale della processione23 aprile 2023 che ...

Festa del Patrono, per la prima volta sul Corso Garibaldi la processione di San Giorgio ReggioToday

Grande attesa per l’arrivo della 14° edizione di The Ocean Race previsto tra il 24 e il 25 giugno. Ci saranno poi due Pro-Am il 28 e 29 giugno e la “In Port Race” il 1° luglio. La novità, però si chia ...Venerdì, 21 aprile 2023 Home > aiTv > Il cinema in festa per il lancio di The Hollywood Reporter Roma Roma, 21 apr. (askanews) - Il cinema italiano festeggia l'arrivo di The Hollywood Reporter Roma. L ...