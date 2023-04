Ferrero è l’azienda con la miglior reputazione in italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – . E’ quanto emerge dall’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziendene perrealizzata da The RepTrak Company. La multinazionale di Alba è anche al primo posto per Esg Index. “Siamo felici di questo riconoscimento perchè la sostenibilità per noi rappresenta una priorità. Non la si deve considerare un costo ma un investimento e i rincari delle materie prime e dei beni energetici, malgrado rendano più difficile la transizione verde, non devono allontanarci da questo obiettivo”, afferma al “Corriere della Sera” Alessandro d’Este (nella foto), ad diCommerciale. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.