Fermo | protesta choc contro le multe | su un parabrezza compare un braccio mozzato

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023)goliardica o minaccia da temere? Ieri mattina gli abitanti del centro disi sono trovati di fronte a una scena a dir poco bizzarra: uninsanguinato appoggiato sul cofano di una macchina. “Questo è il vigile che ha provato a multare i residenti”, la scritta che accompagnava il, ovviamente di gomma. Una trovata che ha fatto pensare a molti alle recenti polemiche sui parcheggi. Il sistema attualmente in vigore consente ai residenti di posteggiare la macchina all’interno di una delle sette zone in cui è suddiviso il centro, al costo di sette euro. La scarsa disponibilità di posti spinge molti però a sconfinare nelle zone vicine, rischiandosalate. “Non avverto su questo problema un malcontento così diffuso In realtà c’è un solo cittadino che ...