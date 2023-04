Fdi | Bonaccini | ' vignetta Fatto non mi è piaciuta ma non ne farei caso politico' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Quellanon mi èper niente, ma la satira piaccia o no è irriverente per natura. Non mi èper nulla ma non neun. Eviterei di far percepire censure, siamo in democrazia ognuno decide. A me non af". Così Stefanoal Tg4.