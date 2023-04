«Fare figli oggi? Manca lo spirito di sacrificio E il problema dei nonni»

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Le donne di? Troppe non vogliono». E non perché il loro mantenimento comporta l'utilizzo di un sacco di soldi ma perché in un certo qual modo si è innestato un nuovo meccanismo, nella società moderna, per cui uno - per quanto possa essere una gioia immensa - riscrive la propria vita. Chiude un capitolo e ne apre un altro, senza chiedere permesso. E senza darti la possibilità di tornare indietro. «Gli uomini di? Troppi non vogliono». E non perché il loro mantenimento comporta l'utilizzo di un sacco di soldi ma perché in un certo qual modo si è innestato un nuovo meccanismo, nella società moderna, per cui uno - per quanto possa essere una gioia immensa - riscrive la propria vita. Chiude un capitolo e ne apre un altro, senza chiedere permesso. E senza ...