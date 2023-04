Fantacalcio | ultim’ora Immobile | tifosi sorpresi | i fantallenatori sperano

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 21 aprile 2023), nessuno si aspettava questa scena. I, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ciro, rimasto vittima di un grave incidente stradale solamente pochi giorni fa, mira ad un recupero lampo per le prossime sfide di campionato. Il capitano biancoceleste aveva rimediato una frattura composta ad una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.