Fantacalcio | su quali difensori e portieri puntare per il weekend? I consigli per subire meno gol

(Di venerdì 21 aprile 2023) Come di consueto, prima di qualsiasi turno di Serie A, in questo caso parliamo del 31esimo, vogliamo riproporre ai nostri lettori la rubrica che riguarda ile iin vista delle prossime gare. Tante le sfide interessanti, diversi i possibili protagonisti in ogni singolo match. Il campionato partirà quest’oggi, venerdì 21 aprile, con l’incontro tra Hellas Verona e Bologna al Bentegodi, e si chiuderà solamente lunedì 24 aprile alle 20.45 a Bergamo con il match tra Atalanta e Roma. Ma ecco di seguito tutti iper la porta e la difesa nelle formazioni diPER IL(31MA GIORNATA)La categoriaha e avrà, probabilmente, dei nomi che si ripeteranno da qui a fine stagione. Ma sin ...

Fantacalcio: su quali attaccanti puntare per il weekend Nzola una garanzia di gol, attenzione a Correa OA Sport

Si aprirà questa sera, venerdì 21 aprile, la 31ma giornata di Serie A con la sfida tra Verona e Bologna. Tra i rossoblù, in ottica bonus al Fantacalcio, attenzione in modo particolare al ritorno di Ri ...A poche ore dal calcio di inizio della 31^ giornata di Serie A, facciamo luce sui dubbi che hanno accompagnato gli allenatori durante la settimana Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici fantallenato ...